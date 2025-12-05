Les ateliers artistiques pour les petits Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Les ateliers artistiques pour les petits Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS vendredi 5 décembre 2025.
Les vendredis de 16h30 à 18h, les petits et les plus grands pourront venir découvrir toutes sortes de pratiques artistiques. Entrée libre.
Les vendredis de 16h30 à 18h, les petits et les plus grands pourront venir découvrir toutes sortes de pratiques artistiques. Entrée libre.
Le vendredi 05 décembre 2025
de à
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T17:30:00+01:00
fin : 2025-12-05T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-05T00:00:00+02:00_2025-12-05T23:59:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR