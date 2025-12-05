Les ateliers artistiques pour les petits Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Les vendredis de 16h30 à 18h, les petits et les plus grands pourront venir découvrir toutes sortes de pratiques artistiques. Entrée libre.

Les vendredis de 16h30 à 18h, les petits et les plus grands pourront venir découvrir toutes sortes de pratiques artistiques. Entrée libre.

Le vendredi 05 décembre 2025

de à

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-05T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T00:00:00+02:00_2025-12-05T23:59:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR