Les ateliers au jardin Rue du Commandant Mouchotte Marmande
Les ateliers au jardin Rue du Commandant Mouchotte Marmande samedi 18 avril 2026.
Les ateliers au jardin
Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les ateliers au jardin
Les ateliers au jardin n°6 Accueillir les oiseaux au jardin Construction et installation de nichoirs.
Sur inscription. .
Rue du Commandant Mouchotte Jardins familiaux de Thivras Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 01 viecitoyenne@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers au jardin
Garden workshops
L’événement Les ateliers au jardin Marmande a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Garonne