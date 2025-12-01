Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les ateliers baby music Frasne

Les ateliers baby music Frasne mercredi 10 décembre 2025.

Les ateliers baby music

Médiathèque Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 09:30:00
fin : 2025-12-10 10:00:00

Date(s) :
2025-12-10

Animé par Lucie Vago, musicienne musicothérapeute. Comptines, jeux de rythme et manipulations de petits instruments pour s’éveiller à la musicalité.
De 6 mois à 3 ans.   .

Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93  mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Les ateliers baby music

German : Les ateliers baby music

Italiano :

Espanol :

L’événement Les ateliers baby music Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)