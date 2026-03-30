Les ateliers BD de l’exposition De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire La Manufacture Galerie Aix-en-Provence
Les ateliers BD de l’exposition De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire La Manufacture Galerie Aix-en-Provence jeudi 16 avril 2026.
Les ateliers BD de l’exposition De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire
Du 16/04 au 23/05/2026. La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-16
Expérimenter, encrer, presser, tamponner, dessiner, coller… découvrez les propositions d’ateliers du Festival BD des Rencontres du 9e Art autour de l’univers du plus célèbre des auteurs Hugo Pratt, et son alter ego de papier Corto Maltese.Enfants
Plus de 70 ateliers gratuits !
Durant deux mois, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence vous convie à plus de 70 ateliers gratuits (sur réservation) pour découvrir les univers graphiques des artistes BD exposés et vous saisir de leurs pratiques.
// Sous l’œil bienveillant de Corto Maltese /
L’Italie est le pays invité de la Biennale d’Aix. Le Festival BD & Arts associés des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence imagine une exposition inédite consacrée à Hugo Pratt et à son personnage Corto Maltese. Pour permettre aux plus jeunes de découvrir la richesse des aventures du plus célèbre des anti-héros de la BD, le Festival propose des ateliers ludiques et artistiques gratuits.
// Atelier La chasse de l’île au trésor
Dès 7 ans 15 enfants max. par atelier
Les 16, 17, 22, 23 et 24 avril et les 2, 9 et 23 mai à 14h30.
→ Les aventures de Corto Maltese naviguent entre fiction et réalité ! À la manière d’Hugo Pratt, venez créer la carte d’une île inconnue, et placez là sur le globe ! Mais au fait, comment s’appelle-t-elle ? Est-elle habitée ? Et plus important encore, y a-t-il un trésor caché ?
// Atelier La nouvelle aventure de Corto
Dès 6 ans 15 enfants max. par atelier
Le 29 avril et les 16 et 20 mai à 14h30.
→ Hugo Pratt dessine les aventures de Corto Maltese à l’encre et en noir et blanc. À la manière de l’artiste, embarquez à ses côtés et venez réaliser votre première planche BD du célèbre marin. Alors, prêt à imaginer, selon vos envies, la suite de ses aventures ?
// Méga chasse au trésor + Atelier BD
Dès 7 ans 25 enfants max. par groupe
Le 18 avril de 14h à 16h30.
→ Pour cette journée exceptionnelle, l’exposition consacrée à Hugo Pratt et Corto Maltese se transforme en terrain de jeu pour les enfants avec une chasse au trésor grandeur nature et un atelier BD mystère autour du plus célèbre des marins de la bande dessinée. À ne surtout pas louper ! .
La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com
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English :
Experimenting, inking, pressing, stamping, drawing, gluing? discover the workshops proposed by the Festival BD des Rencontres du 9e Art around the universe of the most famous author Hugo Pratt, and his paper alter ego: Corto Maltese.
L’événement Les ateliers BD de l’exposition De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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