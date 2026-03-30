Les ateliers BD de l’exposition deux passages de Joëlle Jolivet & Katrin Stangl Galerie de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les ateliers BD de l’exposition deux passages de Joëlle Jolivet & Katrin Stangl

Du 14/04 au 22/05/2026. Galerie de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-14

Expérimenter, encrer, presser, tamponner, dessiner, coller… découvrez les propositions d’ateliers du Festival BD des Rencontres du 9e Art autour de l’univers graphique du duo franco-allemand, adepte de la linogravure, Joëlle Jolivet et Katrin Stangl.Enfants

Plus de 70 ateliers gratuits !

Durant deux mois, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence vous propose plus de 70 ateliers gratuits (sur réservation) pour découvrir les univers graphiques des artistes BD exposés et vous saisir de leurs pratiques.



// Un duo franco-allemand autour de la gravure /



En France, l’artiste Joëlle Jolivet a plus de 50 albums jeunesse à son actif.

Récemment, elle travaille pour la première fois avec l’illustratrice Katrin Stangl, lors d’un atelier franco-allemand.

De cette rencontre nait l’envie de proposer ensemble une exposition autour de leur amour commun de la gravure.

Pour créer leurs images aux styles très différents, l’une et l’autre creusent le linoléum de leur gouge, puis l’encrent et l’impriment, en noir ou en couleur, chaque couleur nécessitant un passage.

Une pratique artistique qui mérite bien quelques ateliers d’initiation pour tous.



// Atelier Kitchen gravure

8 enfants max. par atelier

Pour les 6-8 ans les 14, 16, 21 avril et 8 mai à 10h30 et les 23 avril et 16 mai à 14h30.

Pour les 9-12 ans les 14, 16, 21 avril, 6 et 20 mai à 14h30 et le 23 avril à 10h30.

→ Pourquoi Kitchen gravure ? Tout simplement parce que l’on peut faire de la gravure avec ce que l’on trouve dans la cuisine ! Venez graver sur une brique alimentaire (©Tétra Pak), puis encrer votre plaque et imprimez là à l’aide… d’une machine à pâtes !



// Atelier Linogravure ? Votre premier tampon !

Dès 10 ans 8 enfants max. par atelier

Les 17, 22, 24 et 29 avril et les 9 et 13 mai à 14h30.

→ Si au ski, tout le monde espère son premier flocon, quand on fait de la linogravure, tout le monde veut son premier tampon ! Venez dessiner, creuser, encrer… et imprimer à la cuillère. Un atelier pour découvrir la linogravure et repartir avec sa première estampe faite main !



// Atelier Tampon compo

Dès 4 ans 15 enfants max. par atelier

Les 17, 18, 22, 24 et 25 avril et les 2, 9 et 16 mai à 10h30.

→ L’atelier pour découvrir tampons et encreurs, et réaliser, avec papa et maman, une composition en laissant libre cours à l’imagination des tout-petits. Une fois les impressions terminées, les enfants peuvent compléter leurs créations avec les crayons de couleur.



// Atelier Lecture pour tous !

10 enfants et 10 adultes max. par séance

De 4 à 6 ans le 6 mai à 10h30

De 0 à 3 ans le 22 mai à 10h30

→ Petits ou grands, friands d’histoires et de belles images, ce rendez-vous est pour vous ! Venez découvrir des livres illustrés à la gravure sur bois ou profitez d’histoires courtes et colorés avec bébé. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, ça commence…



En partenariat avec le l’équipe du Pôle Jeunesse de la bibliothèque Méjanes. .

Galerie de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Experiment, ink, press, stamp, draw, glue? discover the workshops offered by the Festival BD des Rencontres du 9e Art around the graphic universe of the Franco-German linocut duo Joëlle Jolivet and Katrin Stangl.

L’événement Les ateliers BD de l’exposition deux passages de Joëlle Jolivet & Katrin Stangl Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence