Les ateliers BD de l’exposition En forêt avec Gaëlle Alméras Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence

Les ateliers BD de l’exposition En forêt avec Gaëlle Alméras

Du 13/04 au 13/05/2026. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-13

Expérimenter, encrer, presser, tamponner, dessiner, coller… découvrez les propositions d’ateliers du Festival BD des Rencontres du 9e Art autour des mille et un secret des arbres et des bébêtes que les entourent racontés par l’autrice Gaëlle Alméras.Enfants

// Une balade dessinée en forêt /



L’exposition, au cœur du Parc Saint-Mitre, de l’autrice-illustratrice de la série pour enfants Les Super Week-ends des éditions Maison Georges sensibilise les petits (et les grands) à regarder la forêt autrement.

En compagnie de Castor, Rat, Orni, Renarde, d’une bonne dose de folie et de beaucoup d’humour, elle permet de proposer aussi une série d’atelier BD autour de la biodiversité des forêts.



// Visite-Atelier avec Gaëlle Alméras

Dès 7 ans 15 enfants max. par atelier

Les 15 et 16 avril à 10h30 et 14h30.

→ Gaëlle Alméras fête les vacances scolaires à Aix-en-Provence ! Durant deux jours, elle vous convie à une visite privée de son exposition et à un ateliers BD pour apprendre à dessiner ses personnages Castor, Rat, Orni et Renarde. Gaëlle a aussi besoin de vous pour imaginer, la suite des aventures de leurs Super Week-ends ! Alors prêts à faire chauffer les feutres en sa compagnie ?



// Atelier Dessine ton herbier /

Dès 6 ans 11 enfants max. par atelier

Le 21 et 24 avril et les 6 et 13 mai à 14h30.

→ Venez observer la nature, choisissez les plantes qui vous plaisent et composez grâce à elles, mais aussi en utilisant des pochoirs, des feutres et de la peinture à l’eau, un super paysage inédit pour les nouvelles aventures de Castor, Rat, Orni et Renarde.



// Les ateliers pédagogiques du Muséum /

De 7 à 12 ans 12 enfants max. par atelier

Du 13 au 17 avril à 14h

4,60 € par enfant. Inscription 04 88 71 81 81.

→ Avec la tenue de l’exposition de Gaëlle Alméras, l’occasion était trop belle pour ne pas organiser, avec l’équipe du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, une série d’ateliers scientifiques autour des forêts du monde et des insectes qui y vivent ! Fourmi, criquet, hanneton… Vous êtes prêt à tout savoir sur les êtes vivants les plus nombreux sur terre ! .

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Experimenting, inking, pressing, stamping, drawing, gluing? discover the workshops offered by the Festival BD des Rencontres du 9e Art around the thousand and one secrets of trees and the creatures that surround them, as told by author Gaëlle Alméras.

L’événement Les ateliers BD de l’exposition En forêt avec Gaëlle Alméras Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence