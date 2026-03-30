Les ateliers BD de l’exposition Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence
Les ateliers BD de l’exposition Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence mercredi 15 avril 2026.
Les ateliers BD de l’exposition Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise
Du 15/04 au 20/05/2026. Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-15
Expérimenter, encrer, presser, tamponner, dessiner, coller… découvrez les propositions d’ateliers du Festival BD des Rencontres du 9e Art autour de l’univers graphique du collectif finlandais Kutikuti, dont le nom, en finnois, signifie Guili-Guili .Enfants
Plus de 70 ateliers gratuits !
Durant deux mois, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence vous propose plus de 70 ateliers gratuits pour découvrir les univers graphiques des artistes BD exposés et vous saisir de leurs pratiques.
// Sarjakuva 2026 , année de la BD finlandaise en France /
À l’occasion de Sarjakuva 2026 , le Festival BD des Rencontres du 9e Art a été choisi, avec trois autres événements BD d’importance en France pour accueillir des artistes BD Made In Finland .
À Aix-en-Provence, c’est le collectif KutiKuti, qui connait une incroyable reconnaissance internationale avec leur magazine Kuti , qui pose ses valises.
Véritable institution en Finlande, leur magazine gratuit est distribué dans 250 points et 16 villes du pays. Il compte à ce jour près de 80 numéros.
La série d’ateliers gratuits permet de découvrir cet univers graphique singulier venu tout droit du nord.
// Atelier votre propre Kuti Mag !
Dès 7 ans 15 enfants max. par atelier
Le 15 avril et le 2 mai à 14h30, le 22 avril à 10h30 et le 25 avril à 14h.
→ Le magazine Kuti vient des contrées glacées de la Finlande ! Sa particularité ? Chaque numéro change complètement d’apparence. À la manière des artistes du collectif, venez dessiner votre propre maquette du prochain numéro.
// Atelier Typo-logo
Dès 7 ans 15 enfants max. par atelier
Le 17 avril à 10h30 et les 23, 24 avril et 16 mai à 14h30.
→ Le collectif Kutikuti vous commande un numéro spécial de son magazine. À vous d’en choisir le thème, puis inventez, à la manière des artistes finlandais, la une qui va avec et surtout la typographie de son titre en finnois qui doit faire comprendre le thème choisi !
// Atelier Un, deux, trois, Kuti
Dès 4 ans 15 enfants max. par atelier
Les 15, 23, 24 avril et le 8 mai à 10h30.
Les 17, 22, 29 avril et 6, 13 et 20 mai à 14h30.
→ Atelier Kuti pour les tout-petits, c’est parti ! Typographies, personnages, couleurs… faites vos jeux et choisissez vos préférés dans les différents éléments prédécoupés mis à disposition, puis lancez-vous dans une nouvelle composition qui fait parler votre imagination ! .
Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com
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English :
Experimenting, inking, pressing, stamping, drawing, gluing? discover the workshops proposed by the Festival BD des Rencontres du 9e Art around the graphic universe of the Finnish collective Kutikuti, whose name, in Finnish, means Guili-Guili .
L’événement Les ateliers BD de l’exposition Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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