Les ateliers Bons jours ERL Précy-sous-Thil

ERL 26, route de Semur Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Début : 2025-11-24 14:30:00

fin : 2025-11-24 16:30:00

2025-11-24

Où trouver les bonnes informations pour bien manger ?

Conférence sur la nutrition à destination des habitants de 60 ans et plus par la FAPA Seniors 21, la Communauté de Communes des Terres d’Auxois et le département de la Côte d’Or.

Goûter offert. .

