Les ateliers Bons jours ERL Précy-sous-Thil

Les ateliers Bons jours
ERL 26, route de Semur Précy-sous-Thil Côte-d'Or
Gratuit
2025-11-24 14:30:00
2025-11-24 16:30:00
2025-11-24
Où trouver les bonnes informations pour bien manger ?
Conférence sur la nutrition à destination des habitants de 60 ans et plus par la FAPA Seniors 21, la Communauté de Communes des Terres d’Auxois et le département de la Côte d’Or.
Goûter offert. .
ERL 26, route de Semur Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 30 07 81
