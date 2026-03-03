LES ATELIERS BRASSAGE DE BIÈRES Montpellier

LES ATELIERS BRASSAGE DE BIÈRES

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01

Une initiation complète pour comprendre les bases du brassage artisanal et expérimenter ensemble les différentes étapes de fabrication.

Samedi 04 avril de 13h à 17h Samedi 02 mai de 13h à 17h Samedi 06 juin de 13h à 17h Samedi 04 juillet de 13h à 17h Samedi 01 août de 13h à 17h

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

A complete session to learn how to brew your own beer from A to Z: theory, practice & tasting! Brewing isn’t complicated, but it’s not always easy to get started. With this workshop, you’ll be able to brew your first all-grain beer with affordable equipment.

