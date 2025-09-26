Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb La Maison des Arts Barbières
Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb La Maison des Arts Barbières vendredi 26 septembre 2025.
Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb
La Maison des Arts 605 grande Rue Barbières Drôme
Début : 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26 2025-10-10 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19
Ateliers cinéma avec Nicolas Jacobieski.
1 vendredi sur 2 jusqu’en juin.
La Maison des Arts 605 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesartsabarb@gmail.com
English :
Film workshops with Nicolas Jacobieski.
every other Friday until June.
German :
Filmworkshops mit Nicolas Jacobieski.
jeden zweiten Freitag bis Juni.
Italiano :
Workshop di cinema con Nicolas Jacobieski.
ogni due venerdì fino a giugno.
Espanol :
Talleres de cine con Nicolas Jacobieski.
viernes alternos hasta junio.
L’événement Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb Barbières a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme