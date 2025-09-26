Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb La Maison des Arts Barbières

Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb La Maison des Arts Barbières vendredi 26 septembre 2025.

Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb

La Maison des Arts 605 grande Rue Barbières Drôme

Début : 2025-09-26 19:30:00
2025-09-26 2025-10-10 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19

Ateliers cinéma avec Nicolas Jacobieski.
1 vendredi sur 2 jusqu’en juin.
La Maison des Arts 605 grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesartsabarb@gmail.com

English :

Film workshops with Nicolas Jacobieski.
every other Friday until June.

German :

Filmworkshops mit Nicolas Jacobieski.
jeden zweiten Freitag bis Juni.

Italiano :

Workshop di cinema con Nicolas Jacobieski.
ogni due venerdì fino a giugno.

Espanol :

Talleres de cine con Nicolas Jacobieski.
viernes alternos hasta junio.

L’événement Les Ateliers Ciné Les Arts à Barb Barbières a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme