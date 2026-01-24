Les ateliers cirque de Madame Flèche Ecole maternelle Saint-Denis-d’Oléron

Les ateliers cirque de Madame Flèche

Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Les ateliers de Madame Flèche proposent aux enfants de 5 à 11 ans un temps ludique et créatif mêlant arts du cirque, théâtre et jeux.

Ecole maternelle 29, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 61 28 02

English : Madame Flèche’s circus workshops

Madame Flèche’s workshops offer children aged 5 to 11 a fun and creative time combining circus arts, theater and games.

