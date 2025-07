Les ateliers créa de Léa Fabrique ton masque Halle de la Grenette Samoëns

Les ateliers créa de Léa Fabrique ton masque Halle de la Grenette Samoëns mercredi 16 juillet 2025.

Les ateliers créa de Léa Fabrique ton masque

Halle de la Grenette Chef-Lieu Samoëns Haute-Savoie

Début : Mercredi 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16 2025-08-06 2025-08-27

Retrouvez Léa qui vous fera utiliser vos petites mains pour fabriquer et décorer votre masque à ramener à la maison.

English : Léa’s creative workshops: Make your own mask

Join Léa as she uses your little hands to make and decorate your own mask to take home.

German :

Treffen Sie sich mit Léa, die Sie Ihre kleinen Hände benutzen lässt, um eine Maske herzustellen und zu dekorieren, die Sie mit nach Hause nehmen können.

Italiano : I laboratori creativi di Léa: Crea la tua maschera

Unisciti a Léa e usa le tue manine per creare e decorare la tua maschera da portare a casa.

Espanol :

Únete a Léa y utiliza tus pequeñas manos para hacer y decorar tu propia máscara y llevártela a casa.

