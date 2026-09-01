Les ateliers créas EVS Solid’Avenir La Réole

Informations pratiques

La Réole

Les ateliers créas

EVS Solid’Avenir 9 Rue Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Solid’Avenir est une association socioculturelle, agréée Espace de vie sociale et Éducation populaire. Viens fabriquer, bricoler et t’amuser avec tes copains : des ailes qui volent, un ciné-goûter tout doux et plein de surprises rigolotes t’attendent ! Apporte un petit goûter à partager et viens créer avec nous ! .

EVS Solid’Avenir 9 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 32 50 administration@solidavenir.org

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English : Les ateliers créas

L’événement Les ateliers créas La Réole a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers