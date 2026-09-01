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Les ateliers créas EVS Solid’Avenir La Réole

mercredi 16 septembre 2026 · EVS Solid'Avenir · La Réole

Les ateliers créas EVS Solid’Avenir La Réole

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
EVS Solid'Avenir
Adresse
9 Rue Armand Caduc
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

La Réole

Les ateliers créas

EVS Solid’Avenir 9 Rue Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Solid’Avenir est une association socioculturelle, agréée Espace de vie sociale et Éducation populaire. Viens fabriquer, bricoler et t’amuser avec tes copains : des ailes qui volent, un ciné-goûter tout doux et plein de surprises rigolotes t’attendent ! Apporte un petit goûter à partager et viens créer avec nous !   .

EVS Solid’Avenir 9 Rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 32 50  administration@solidavenir.org

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English : Les ateliers créas

L’événement Les ateliers créas La Réole a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers

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