Les Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau Lorleau

Mardi 17 février Création de Longe d’Attache

de 14h à 16h30 = 15 euros (12 ans minimum)

Créer votre longe d’attache pour licol à vos couleurs

Jeudi 19 février Création de Bougie

de 14h à 16h30 = 20 euros (10 ans minimum)

Choisissez parfum, couleur et modèle en forme de cheval. A récupérer après séchage au club soit 24h à 48h

Mardi 24 février Création de Bracelets en crins

de 14h à 16h30 = 25 euros (14 ans minimum)

Créez votre bijou en crins de chevaux recyclés. Agrémentez de breloques au choix.

Jeudi 26 février Création en Résine epoxy

de 14h à 16h30 = 25 euros (12 ans minimum)

Créez marque page, porte clefs, fers à cheval en résine sous différents modèles. Récupérez au club après séchage, 48h minimum.

Mardi 3 mars Création de Porte clefs en crins

de 14h à 16h30 = 20 euros (10 ans minimum)

Créez votre bijou en crins de chevaux recyclés. Agrémentez de plumes, rubans et breloques au choix.

Jeudi 5 mars Création en collage serviette

de 14h à 16h30 = 15 euros (12 ans minimum)

Créez de magnifiques objets en utilisant la technique de serviettes en papiers. Thème cheval ou au choix

Ouvert à tous, fournitures incluses, sur inscription, vous repartez avec votre création. .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

