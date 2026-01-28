Les Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau Lorleau
Les Ateliers créatifs au Domaine de Lorleau
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
2026-02-17
Mardi 17 février Création de Longe d’Attache
de 14h à 16h30 = 15 euros (12 ans minimum)
Créer votre longe d’attache pour licol à vos couleurs
Jeudi 19 février Création de Bougie
de 14h à 16h30 = 20 euros (10 ans minimum)
Choisissez parfum, couleur et modèle en forme de cheval. A récupérer après séchage au club soit 24h à 48h
Mardi 24 février Création de Bracelets en crins
de 14h à 16h30 = 25 euros (14 ans minimum)
Créez votre bijou en crins de chevaux recyclés. Agrémentez de breloques au choix.
Jeudi 26 février Création en Résine epoxy
de 14h à 16h30 = 25 euros (12 ans minimum)
Créez marque page, porte clefs, fers à cheval en résine sous différents modèles. Récupérez au club après séchage, 48h minimum.
Mardi 3 mars Création de Porte clefs en crins
de 14h à 16h30 = 20 euros (10 ans minimum)
Créez votre bijou en crins de chevaux recyclés. Agrémentez de plumes, rubans et breloques au choix.
Jeudi 5 mars Création en collage serviette
de 14h à 16h30 = 15 euros (12 ans minimum)
Créez de magnifiques objets en utilisant la technique de serviettes en papiers. Thème cheval ou au choix
Ouvert à tous, fournitures incluses, sur inscription, vous repartez avec votre création. .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
