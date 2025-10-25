Les Ateliers Créatifs de l’Amicale du Donzeil Salle des fêtes du Donzeil Le Donzeil

Les Ateliers Créatifs de l'Amicale du Donzeil
Salle des fêtes du Donzeil
Le Donzeil
samedi 25 octobre 2025

Salle des fêtes du Donzeil
23480 Le Donzeil
Creuse

25 octobre 2025

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Pour les vacances, samedi 25 octobre au Donzeil un après-midi est prévu pour les enfants petits et grands.

Au programme: De 15h00 à 17h00 un atelier créatif sera organisé sur le thème de l’automne!

Les participants réaliseront leurs créations et un goûter préparé sur place sera servit après l’atelier.

2€/enfants, à partir de trois ans (si accompagné), et jusqu’à 70 ans !

sur réservation au 07 80 51 53 49, à la salle des fêtes.

On vous dit à très vite ! .

Contact: +33 7 80 51 53 49
iletaitunefois.ala@gmail.com

