Les ateliers créatifs de l’été Maison des arts du fil Rennes 11 juillet – 29 août, les vendredis Ille-et-Vilaine

Sur inscription en ligne ou sur place (en fonction des places disponibles) / Tarif libre à partir de 5€ l’atelier / Le gouter est offert.

Chaque mercredi, jeudi, vendredi, nous proposons aux enfants un atelier créatif des arts du fils : couture, tricot, crochet, pompon, tissage, bracelet, tricotin, suivi d’un gouter gratuit.

**Ateliers créatifs de l’été : Juillet et août pour les enfants à partir de 8 ans.**

Chaque jour, nous proposons un thème différent. Cela pourra être un thème qu’ils adorent ou une idée de création qui leur permettra de découvrir de nouvelles techniques créatives.

Le thème d’atelier est personnalisable. Il s’adapte à l’âge des enfants.

**Durée de l’atelier** : 2h00. L’atelier sera suivi par un goûter gratuit (gâteau et boisson (sirop))

**Thèmes d’ateliers en fonction de la tranche d’âge des enfants :**

* guirlande,

* tricotin,

* pompom,

* bracelet d’amitié,

* tissage,

* attrape rêves,

* up-cycling d’unT-Shirt

* petite couture

* …

L’ensemble du matériel est fourni.

De 16h30 à 17h00, un gouter gratuit est offert aux enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-29T17:00:00.000+02:00

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine