Les ateliers créatifs de l’été, pour les juniors dès 11 ans Maison des arts du fil Rennes lundi 29 juin 2026.

Les ateliers créatifs de l’été, pour les juniors dès 11 ans Maison des arts du fil Rennes 29 juin – 28 août Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, places limitées, Tarif libre à partir de 9€

Chaque jour, un nouvel atelier crochet, couture ou upcycling leur fait découvrir un thème différent, qu’ils adorent déjà ou qui leur ouvre la porte à de nouvelles techniques créatives.

Les ateliers créatifs de l’été, pour les juniors dès 11 ans

———————————————————–

Plonge dans un univers où tu peux créer, transformer et imaginer sans limite ! Dans nos ateliers crochet, couture et upcycling, chaque séance est une nouvelle aventure créative. Un jour tu fabriques un accessoire tendance, le lendemain tu redonnes vie à un vêtement oublié, et parfois tu découvres une technique que tu n’aurais jamais imaginé maîtriser.

A la Maison des arts du fil, tu apprends en t’amusant, tu testes, tu rates, tu réussis, tu progresses… et surtout, tu repars fier·e de ce que tu as créé de tes propres mains. L’ambiance est cool, bienveillante, et chacun avance à son rythme. Que tu sois déjà passionné·e ou que tu n’aies jamais touché une aiguille, tu trouveras ta place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T17:00:00.000+02:00

1



Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

