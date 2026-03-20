Les ateliers créatifs de Nathalie Créations en Jesmonie La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Créations en Jesmonie

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.

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La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 63 75

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English : Les ateliers créatifs de Nathalie Créations en Jesmonie

Discover the art of modeling polymer clay to create unique, colorful objects.

L’événement Les ateliers créatifs de Nathalie Créations en Jesmonie Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Tartas