Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 63 75
English : Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO
Discover the art of modeling polymer clay to create unique, colorful objects.
