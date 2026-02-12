Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.

Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés. .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 63 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO

Discover the art of modeling polymer clay to create unique, colorful objects.

L’événement Les ateliers créatifs de Nathalie Décoration couvercle de pot ou de bougie en FIMO Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas