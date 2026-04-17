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Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo La CoWo Pontonx-sur-l’Adour vendredi 17 avril 2026.

Lieu : La CoWo

Adresse : 3 Rue de Pion

Ville : 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.
Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.   .

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 63 75 

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English : Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo

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L’événement Les ateliers créatifs de Nathalie Parure de bijoux en Fimo Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tartas