Les ateliers créatifs de Nathalie Peinture sur jesmonite La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Les ateliers créatifs de Nathalie Peinture sur jesmonite

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Découvre l’art de modeler la pâte polymère pour créer des objets uniques et colorés.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 81 63 75

English : Les ateliers créatifs de Nathalie Peinture sur jesmonite

Discover the art of modeling polymer clay to create unique, colorful objects.

