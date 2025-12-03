Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Bibliothèque Champagnole
Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Organisés par la bibliothèque de Champagnole.
Atelier carte pop-up avec mécanisme plus complexe.
Pop-up petits mécanismes en papier qui font ressortir une (ou plusieurs impages.
Dès 7 ans. .
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08
