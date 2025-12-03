Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Bibliothèque Champagnole

Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox

Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Organisés par la bibliothèque de Champagnole.

Atelier carte pop-up avec mécanisme plus complexe.

Pop-up petits mécanismes en papier qui font ressortir une (ou plusieurs impages.

Dès 7 ans. .

