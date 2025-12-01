Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Bibliothèque Champagnole
Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
2025-12-10
Organisé par la bibliothèque de Champagnole.
Atelier personnage en pompons.
Création de petites bestioles.
Dès 7 ans. .
Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
