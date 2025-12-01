Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox Bibliothèque Champagnole

Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox

Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Organisé par la bibliothèque de Champagnole.

Atelier personnage en pompons.

Création de petites bestioles.

Dès 7 ans. .

Bibliothèque 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

