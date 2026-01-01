Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox A la maison de Nout Champagnole

Les ateliers créatifs de Nout et Alister Fox

A la maison de Nout 37 Rue Paul Cretin Champagnole Jura

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Un moment créatif, ludique, gourmand et inspirant à partager autour d’une tasse de thé, pendant 1 h.

Adultes et +de 16 ans.

Inscription obligatoire. .

A la maison de Nout 37 Rue Paul Cretin Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 43 43 69

