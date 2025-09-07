LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS Agde
LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS
Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Venez profiter d’une activité familiale alliant créativité et découverte du monde vivant, puis repartez avec votre création personnalisée !
Profite d’un moment de détente à la Maison du Bagnas.
Crée une oeuvre artistique inspirée de la biodiversité et de la nature !
Viens t’amuser et repars avec une création unique.
> Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans. Enfant accompagné d’un adulte
> Sur réservation
> Payant .
Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr
English : LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS
Creative workshop .
German : LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS
Kreativ-Workshop .
Italiano :
Venite a divertirvi con un’attività per famiglie che unisce creatività e scoperta del mondo vivente, per poi andarvene con la vostra creazione personalizzata!
Espanol :
Ven a disfrutar en familia de una actividad que combina la creatividad y el descubrimiento del mundo vivo, ¡y márchate con tu propia creación personalizada!
