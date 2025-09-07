LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS Agde

LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS Agde dimanche 7 septembre 2025.

LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS

Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez profiter d’une activité familiale alliant créativité et découverte du monde vivant, puis repartez avec votre création personnalisée !

Profite d’un moment de détente à la Maison du Bagnas.

Crée une oeuvre artistique inspirée de la biodiversité et de la nature !

Viens t’amuser et repars avec une création unique.

> Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans. Enfant accompagné d’un adulte

> Sur réservation

> Payant .

Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English : LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS

Creative workshop .

German : LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS

Kreativ-Workshop .

Italiano :

Venite a divertirvi con un’attività per famiglie che unisce creatività e scoperta del mondo vivente, per poi andarvene con la vostra creazione personalizzata!

Espanol :

Ven a disfrutar en familia de una actividad que combina la creatividad y el descubrimiento del mundo vivo, ¡y márchate con tu propia creación personalizada!

L’événement LES ATELIERS CRÉATIFS DU BAGNAS Agde a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE