Les ateliers créatifs du Croco Bricolage Halloween Oh Croco Val-de-Scie

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 15:00:00

Oh Croco propose pour vos enfants un atelier bricolage d’Halloween ! Le matin l’atelier est proposé pour les enfants de 3 à 5 ans et l’après-midi pour les enfants à partir de 6 ans!

De 4 à 8 enfants par atelier. .

+33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

