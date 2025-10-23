Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson Oh Croco Val-de-Scie

Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 15:00:00
2025-10-23

Oh Croco propose pour vos enfants à partir de 6 ans un atelier bricolage hérisson !

4 enfants minimum et 8 enfants maximum.   .

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03  croco76@orange.fr

