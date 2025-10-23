Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson Oh Croco Val-de-Scie
Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson Oh Croco Val-de-Scie jeudi 23 octobre 2025.
Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson
Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Oh Croco propose pour vos enfants à partir de 6 ans un atelier bricolage hérisson !
4 enfants minimum et 8 enfants maximum. .
Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
English : Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les ateliers créatifs du Croco Bricolage hérisson Val-de-Scie a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux