Les ateliers créatifs du Croco Jeux de société et goûter Oh Croco Val-de-Scie

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime
Début : 2025-10-21 15:30:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
2025-10-21
Oh Croco propose un après-midi pour les enfants à partir de 6 ans autour de jeux de société et suivi d’un goûter!
De 4 à 8 enfants par atelier. .
Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
