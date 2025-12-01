LES ATELIERS CRÉATIFS DU FAB LAB Port-Vendres
Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-12-31 10:00:00
fin : 2026-01-02 12:00:00
2025-12-31 2026-01-02
le 31 décembre & le 2 janvier 10h-12h. Venez réaliser votre création personnalisée au Fab lab cadre photo, porte-clefs, petit bijou personnalisé exprimez votre créativité dans notre atelier !
Gratuit Dès 5 ans sur inscription au 09 75 63 16 78
Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78
december 31 & january 2 10am-12pm. Come and make your own personalized creation in the Fab lab: photo frame, key ring, personalized jewel: express your creativity in our workshop!
Free of charge From 5 years of age, registration on 09 75 63 16 78
