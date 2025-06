Les ateliers créatifs du mercredi Le Colombier Étroussat 25 juin 2025 07:00

Allier

Les ateliers créatifs du mercredi Le Colombier 7 route de Chantelle Étroussat Allier

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Viens créer et t’émerveiller au rythme des saisons !

Cuisine de saison, peinture, mosaïque, idées déco avec des éléments naturels, plantations … ( Programme disponible pour l’année).



Atelier 1 de 13h30 à 15h.

Atelier 2 de 15h30 à 17h.

Le Colombier 7 route de Chantelle

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 32 06 43 lesptitsateliersducolombier@gmail.com

English :

Come and create and marvel at the rhythm of the seasons!

Seasonal cooking, painting, mosaics, decorating ideas using natural elements, planting… (Program available for the year).



Workshop 1: 1:30 pm to 3 pm.

Workshop 2: 3:30 pm to 5 pm.

German :

Komm, um im Rhythmus der Jahreszeiten zu kreieren und zu staunen!

Kochen nach Jahreszeit, Malen, Mosaik, Dekorationsideen mit natürlichen Elementen, Pflanzungen … ( Programm für das ganze Jahr verfügbar).



Atelier 1: von 13:30 bis 15:00 Uhr.

Workshop 2: von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Venite a creare e a stupirvi del ritmo delle stagioni!

Cucina stagionale, pittura, mosaico, idee di decorazione con elementi naturali, piantumazione… (Programma disponibile tutto l’anno).



Laboratorio 1: dalle 13.30 alle 15.00

Laboratorio 2: dalle 15.30 alle 17.00.

Espanol :

¡Venga a crear y maravillarse con el ritmo de las estaciones!

Cocina de temporada, pintura, mosaicos, ideas de decoración con elementos naturales, plantaciones… (Programa disponible durante todo el año).



Taller 1: de 13.30 a 15.00 h.

Taller 2: de 15.30 a 17.00 h.

