Les Ateliers créatifs enfants des lutins des vacances de Noël 2025 Atelier BleuTroubadour Bayeux

Les Ateliers créatifs enfants des lutins des vacances de Noël 2025

Atelier BleuTroubadour 10 rue saint Malo Bayeux Calvados

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-26 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26

Les Ateliers créatifs enfants des Ateliers BleuTroubadour pendant les vacances de Noël 2025, animés par Nathalie bleutroubadour. Créations, expériences, imaginaire les enfants repartent avec leurs Créations. Deux heures créatives et récréatives accompagnées d’un délicieux goûter .

Atelier BleuTroubadour 10 rue saint Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 65 37 55 72 bleutroubadour@outlook.fr

English : Les Ateliers créatifs enfants des lutins des vacances de Noël 2025

Creativity, experimentation, imagination: children leave with their own creations. Two hours of fun and creativity, accompanied by a delicious snack.

German : Les Ateliers créatifs enfants des lutins des vacances de Noël 2025

Kreationen, Experimente, Phantasie die Kinder gehen mit ihren Kreationen nach Hause. Zwei kreative und erholsame Stunden, begleitet von einem leckeren Snack.

Italiano :

Creatività, sperimentazione, immaginazione: i bambini se ne vanno con le loro creazioni. Due ore di divertimento e creatività, accompagnate da una deliziosa merenda.

Espanol :

Creatividad, experimentación, imaginación: los niños se van con sus propias creaciones. Dos horas de diversión y creatividad, acompañadas de una deliciosa merienda.

