Les ateliers cuisine avec Émilie Dampierre-en-Burly

Les ateliers cuisine avec Émilie

33 Rue Amédée de Béhague Dampierre-en-Burly Loiret

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07 2026-06-27

Trois mercredis pour apprendre, cuisiner et partager un vrai moment de convivialité à la salle du Val.

Au programme

• 24 janvier De la pêche à l’assiette.

• 7 février Cuisiner les plats de notre région.

• 7 mars Top Chef Style Mystery Box .

• 27 juin Cuisiner les herbes aromatiques.

Créneaux de 3h soit le matin soit l’après-midi (sur inscription).

Les ingrédients ne sont pas fournis, la liste avec tout ce qu’il y aura à prévoir sera communiquée 2 semaines avant chaque atelier.

Les ateliers ouverts à tous, dans une ambiance chaleureuse et gourmande ! 22 .

33 Rue Amédée de Béhague Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 03 11 abalainj@orange.fr

