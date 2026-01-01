Les ateliers cuisine avec Émilie Dampierre-en-Burly
Les ateliers cuisine avec Émilie Dampierre-en-Burly samedi 24 janvier 2026.
Les ateliers cuisine avec Émilie
33 Rue Amédée de Béhague Dampierre-en-Burly Loiret
Samedi 2026-01-24 09:00:00
2026-06-27 12:00:00
2026-01-24 2026-02-07 2026-06-27
Trois mercredis pour apprendre, cuisiner et partager un vrai moment de convivialité à la salle du Val.
Au programme
• 24 janvier De la pêche à l’assiette.
• 7 février Cuisiner les plats de notre région.
• 7 mars Top Chef Style Mystery Box .
• 27 juin Cuisiner les herbes aromatiques.
Créneaux de 3h soit le matin soit l’après-midi (sur inscription).
Les ingrédients ne sont pas fournis, la liste avec tout ce qu’il y aura à prévoir sera communiquée 2 semaines avant chaque atelier.
Les ateliers ouverts à tous, dans une ambiance chaleureuse et gourmande ! 22 .
+33 2 38 35 03 11 abalainj@orange.fr
