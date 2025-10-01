Les ateliers danses trad du mercredi Le Grenier Animé Château-sur-Allier

Les ateliers danses trad du mercredi Le Grenier Animé Château-sur-Allier mercredi 1 octobre 2025.

Les ateliers danses trad du mercredi

Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier Allier

Début : 2025-10-01 19:30:00

fin : 2025-10-29 21:30:00

2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10

Participez aux ateliers de danses traditionnelles animés par Thierry Bouffard, accessibles à tous niveaux dans une ambiance conviviale avec musique live. Apportez vos chaussures de danse !

Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 22 05 75 folkenbriere@gmail.com

English :

Take part in traditional dance workshops led by Thierry Bouffard, accessible to all levels in a friendly atmosphere with live music. Bring your dancing shoes!

German :

Nehmen Sie an den von Thierry Bouffard geleiteten Workshops für traditionelle Tänze teil, die für alle Niveaus zugänglich sind und in einer geselligen Atmosphäre mit Live-Musik stattfinden. Bringen Sie Ihre Tanzschuhe mit!

Italiano :

Partecipate ai laboratori di danza tradizionale guidati da Thierry Bouffard, accessibili a tutti i livelli, in un’atmosfera amichevole con musica dal vivo. Portate le vostre scarpe da ballo!

Espanol :

Participe en talleres de danza tradicional dirigidos por Thierry Bouffard, accesibles a todos los niveles, en un ambiente agradable y con música en directo. ¡Traiga sus zapatos de baile!

