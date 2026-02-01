Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe

2 Rue de l’Huilerie Saires Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Pour la taille, rendez-vous à 9h au 3 rue de la Nauraie à Maulay Gratuit

9h30 Démonstration de Taille en formation sur arbres fruitiers.

12h30 Chacun apporte son panier (une salle vous sera ouverte avec chaises et tables)

Pour la greffe, rendez-vous à 14h, sous le préau de la mairie, 86200 CHALAIS

Les greffons seront fournis ;

Arbrissel peut fournir des porte-greffes soignés par l’association au prix de 6€ le plant greffé

Vous pouvez également venir avec vos porte-greffes .

2 Rue de l’Huilerie Saires 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine association.arbrissel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe

L’événement Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe Saires a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais