Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe Saires
Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe Saires samedi 28 février 2026.
Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe
2 Rue de l’Huilerie Saires Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Pour la taille, rendez-vous à 9h au 3 rue de la Nauraie à Maulay Gratuit
9h30 Démonstration de Taille en formation sur arbres fruitiers.
12h30 Chacun apporte son panier (une salle vous sera ouverte avec chaises et tables)
Pour la greffe, rendez-vous à 14h, sous le préau de la mairie, 86200 CHALAIS
Les greffons seront fournis ;
Arbrissel peut fournir des porte-greffes soignés par l’association au prix de 6€ le plant greffé
Vous pouvez également venir avec vos porte-greffes .
2 Rue de l’Huilerie Saires 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine association.arbrissel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe
L’événement Les ateliers d’Arbrissel Taille & Greffe Saires a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais