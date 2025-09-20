Les ateliers d’architecture Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Les ateliers d’architecture Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons samedi 20 septembre 2025.

Les ateliers d’architecture 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rencontres avec les maquettes d’architecture du service de l’architecture et du patrimoine. Maquettes de ville, de maison, de voûtes, de monuments… devenez bâtisseurs ! Rendez-vous dans le réfectoire de l’abbaye. Renseignements 03 23 93 30 56 .

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons