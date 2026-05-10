Les Ateliers d’Artistes de Belleville / Nuits sauvages… ou presque La galerie des AAB (Ateliers d’Artistes de Belleville) ¨Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Vidéo, Installation, Exposition.

L’association Les Ateliers d’Artistes de Belleville (Les AAB), rassemble aujourd’hui plus de 250 artistes et 23 collectifs, toutes et tous s’inscrivant dans le champ des arts visuels et installés dans le quartier de Belleville à Paris. Née en 1989 de la volonté des artistes de s’inscrire collectivement dans le paysage urbain et de sauvegarder les lieux de création, elle œuvre à mettre en valeur le travail des artistes et la richesse culturelle bellevilloise. L’association travaille à rendre l’art accessible à tous, propose de nombreux événements au fil de l’année (expositions à la galerie des AAB, portes ouvertes d’ateliers, participations à différents événements artistiques, expositions hors les murs, échanges internationaux) et a su au fil du temps instaurer un rapport différent et privilégié avec le public. Dans un esprit d’ouverture, l’implication des AAB participe au renouveau culturel et économique d’un quartier cosmopolite et populaire, et aux côtés d’autres associations, des habitants, des commerçants, préserve l’identité de ce quartier.

Les AAB proposent pour l’évènement Nuit Blanche 2026 un parcours à l’extérieur et à l’intérieur de sa galerie, sur le thème : Nuits sauvages … ou presque. Dans les vitrines, une fresque/collage collective sera visible de l’extérieur. L’espace devant la galerie, piétonnisé récemment, sera investi par les interventions de groupes de musique (à confirmer suivant les autorisations…). À l’intérieur de la galerie plongée dans l’obscurité, les spectateurs munis de leur propre faisceau lumineux déambuleront à la recherche des œuvres « sauvages ». Des nuits sauvages entre le connu et l’inconnu, lieux de danger comme de refuge. Des nuits intérieures d’où peut émerger en chacun de nous une perturbation de nos mondes rationnels comme de « mauvaises herbes » qui s’invitent dans nos plantations. Des mythes de transformation, la promesse d’un renouveau et d’une renaissance bref un espace où se conjuguent peur, fascination et espoir.

Commissariat de Marie Fargeot, Sylvie Lardet, Thierry Page et Chi Phan.

Plongé dans l’obscurité explorez ces œuvres « sauvages » avec une lampe torche.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 20h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

La galerie des AAB (Ateliers d’Artistes de Belleville) 1 rue Francis Picabia 75001 ¨Paris



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