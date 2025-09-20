Les Ateliers d’Arts aux Bains-douches ! Les Ateliers d’Arts Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Avant d’être le lieu emblématique de Saint-Maur dédié à l’apprentissage pour tous de la musique et des arts plastiques, dont la grande salle accueille tout au long de l’année, expositions et événements culturels, le 5 ter avenue du Bac a d’abord été à l’origine un bâtiment d’intérêt public dédié à l’hygiène.

En effet, le bâtiment décidé par le maire de l’époque Auguste Marin en 1930, a été de 1937 à 1968 un des plus grands établissements de Bains Douches de la ville. L’architecte Julien Heulot conçut un bâtiment fonctionnel à trois niveaux ouverts aux Saint-Mauriens qui souhaitaient s’y rendre, moyennant une somme modique. Les 24 cabines de douches et les 12 salles de bain étaient installées au rez-de-chaussée, de part et d’autre de la salle. Au niveau supérieur une baie cintrée aujourd’hui disparue assurait clarté et aération. La verrière existait déjà.

Venez le samedi 21 septembre découvrir les anciens Bains-douches et participer également à un atelier d’arts plastiques proposé par les professeurs de l’association : dessin, peinture, sculpture, modelage, taille sur pierre, lithographie, gravure, photographie…

Le programme détaillé est disponible en ligne sur <ateliers-art-saint-maur.fr>

Les Ateliers d’Arts 5 ter avenue du Bac 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France 01 42 83 41 42 https://www.ateliers-art-saintmaur.fr/ Installés dans les anciens Bains-Douches de la ville, les Ateliers d’Arts permettent à plus de 1000 élèves de s’initier aux arts graphiques et à la musique.

Ateliers artistiques

© Ateliers d’Arts