Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville

Les ateliers d'Avril avec l'Atelier des Deux Ailes Place Marguerite Réchaux Meurville 2026-04-15

Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville mercredi 15 avril 2026.

Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :
2026-04-15

L’Atelier des Deux Ailes vous propose un atelier sur le thème de Pâques.

Une seule date à retenir: le Mercredi 15 avril !

Au programme:
– un atelier créatif: viens décorer ta tasse personnalisée !
– une chasse aux œufs… mais pas que ! Une quête gourmande et pleine de surprises.
– et comme toujours, on finit en beauté avec quelques jeux !

Attention: inscriptions ouvertes jusqu’au 8 avril. Ne tardez pas !
De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20  .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est   latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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