Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville
Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville mercredi 15 avril 2026.
Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes
Place Marguerite Réchaux Meurville Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
L’Atelier des Deux Ailes vous propose un atelier sur le thème de Pâques.
Une seule date à retenir: le Mercredi 15 avril !
Au programme:
– un atelier créatif: viens décorer ta tasse personnalisée !
– une chasse aux œufs… mais pas que ! Une quête gourmande et pleine de surprises.
– et comme toujours, on finit en beauté avec quelques jeux !
Attention: inscriptions ouvertes jusqu’au 8 avril. Ne tardez pas !
De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20 .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
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English :
L’événement Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne