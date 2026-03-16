Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

L’Atelier des Deux Ailes vous propose un atelier sur le thème de Pâques.

Une seule date à retenir: le Mercredi 15 avril !

Au programme:

– un atelier créatif: viens décorer ta tasse personnalisée !

– une chasse aux œufs… mais pas que ! Une quête gourmande et pleine de surprises.

– et comme toujours, on finit en beauté avec quelques jeux !

Attention: inscriptions ouvertes jusqu’au 8 avril. Ne tardez pas !

De 3 à 10 ans.

Réservation par email. 20 .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers d’Avril avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne