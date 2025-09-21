Les ateliers de Barbotte au Moulin Barbotte Villenauxe-la-Grande
Moulin Barbotte 24 rue de Villenauxe Villenauxe-la-Grande Aube
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Le dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h
Rencontrer des artisans et réaliser vos propres créations lors des ateliers du Moulin Barbotte.
Restauration sur place toute la journée .
Moulin Barbotte 24 rue de Villenauxe Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 6 27 79 86 41
