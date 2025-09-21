Les ateliers de Barbotte au Moulin Barbotte Villenauxe-la-Grande

Les ateliers de Barbotte au Moulin Barbotte

Moulin Barbotte 24 rue de Villenauxe Villenauxe-la-Grande Aube

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h

Rencontrer des artisans et réaliser vos propres créations lors des ateliers du Moulin Barbotte.

Restauration sur place toute la journée .

+33 6 27 79 86 41

