Les ateliers de carnaval

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-18 2026-02-25

L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers sur le thème de carnaval pendant les vacances de Février.

Mercredi 18 Février de 14h à 16h30:

Atelier manuel de masque

Atelier goûter crêpes party

Mercredi 25 Février de 14h à 16h30:

Atelier manuel magnets, crayons se déguisent

Jeux fête foraine

Réservation par email.

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

