Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-18 2026-02-25
L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers sur le thème de carnaval pendant les vacances de Février.
Mercredi 18 Février de 14h à 16h30:
Atelier manuel de masque
Atelier goûter crêpes party
Mercredi 25 Février de 14h à 16h30:
Atelier manuel magnets, crayons se déguisent
Jeux fête foraine
Réservation par email. .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
