Les ateliers de carnaval Meurville mercredi 18 février 2026.

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

L’Atelier des Deux Ailes vous propose deux ateliers sur le thème de carnaval pendant les vacances de Février.

Mercredi 18 Février de 14h à 16h30:
Atelier manuel de masque
Atelier goûter crêpes party

Mercredi 25 Février de 14h à 16h30:
Atelier manuel magnets, crayons se déguisent
Jeux fête foraine

Réservation par email.   .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est   latelierdesdeuxailes@gmail.com

