Les Ateliers de conversation / French conversation workshop Bibliothèque Elsa Triolet Bobigny

Les Ateliers de conversation / French conversation workshop Bibliothèque Elsa Triolet Bobigny samedi 4 octobre 2025.

Les Ateliers de conversation / French conversation workshop Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Elsa Triolet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Vous apprenez le français et vous voulez le pratiquer ? Vous voulez rencontrer d’autres personnes ? Participez à nos ateliers de conversation en français !

Learning french ? Need to practice ? Want to meet new people ? Take part in our french conversation workshop !

(un samedi sur deux de 10h30 à 12h )

Bibliothèque Elsa Triolet 4 Rue de l’Union, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33148952056 https://mediatheques.bobigny.fr Lieux de culture, de savoir et de découverte, d’information, de formation et d’accès aux savoirs, les médiathèques de Bobigny proposent également des activités à destination des enfants, des adolescents et des adultes : rencontres, ateliers, expositions, projections, conférences, résidences d’écrivains.

Vous apprenez le français et vous voulez le pratiquer ? Vous voulez rencontrer d’autres personnes ? Participez à nos ateliers de conversation en français !

Ville de Bobigny