Les ateliers de danse présentent Figures hybrides Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Les ateliers de danse présentent Figures hybrides Théâtre Bernard Blier Pontarlier samedi 28 mars 2026.
Les ateliers de danse présentent Figures hybrides
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 21:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Organisé par le Conservatoire de Pontarlier.
Un spectacle où les styles s’y croisent classique, contemporain, danses de lutte et incarnations. De leurs rencontres naît une danse hybride qui n’efface rien, mais révèle la richesse de chaque univers et s’inscrit dans un processus de créolisation. Entrée libre. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
