Les ateliers de danse présentent Figures hybrides

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Organisé par le Conservatoire de Pontarlier.

Un spectacle où les styles s’y croisent classique, contemporain, danses de lutte et incarnations. De leurs rencontres naît une danse hybride qui n’efface rien, mais révèle la richesse de chaque univers et s’inscrit dans un processus de créolisation. Entrée libre. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers de danse présentent Figures hybrides

L’événement Les ateliers de danse présentent Figures hybrides Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS