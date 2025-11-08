Les ateliers de dégustation de thé – Novembre 2025 Maison un air de thé Bordeaux

Les ateliers de dégustation de thé – Novembre 2025 8 et 15 novembre Maison un air de thé Gironde

Atelier uniquement sur réservation, vous pouvez consulter et réserver votre atelier sur notre site unairdethe.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T09:00:00 – 2025-11-08T11:00:00

Fin : 2025-11-15T09:00:00 – 2025-11-15T11:00:00

La Maison de thé propose chaque semaine des ateliers de dégustation. 14 thématiques vous sont proposés.

– Des ateliers « Découverte » pour l’initiation et l’approfondissement des connaissances autour des grands types et couleurs de thés.

– Des ateliers « Voyages autour du thé » pour découvrir les grands pays du thé à travers leurs histoires, leurs cultures, leurs plantations, leurs méthodes de préparation et bien d’autres thèmes.

– Des ateliers « Thés et Mets » pour découvrir des produits d’exception, thés Grands crus et des saveurs encore inconnues de vos papilles. Le thé vous dévoilera toute sa palette de couleurs et d’aromatiques pour des mariages et des accords hors du commun

Nous proposons également des cérémonies de thé traditionnelle (Chanoyu) délivrées par la maîtresse de thé Senkei Onishi et des ateliers de calligraphie japonaise.

Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556067581 https://unairdethe.com

La Maison un air de thé vous propose un grand nombre d’ateliers de dégustation de thés aux thématiques variées. Découvrez le thé de la feuille à la tasse. atelier degustation

