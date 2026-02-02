Les Ateliers de février du Palier au Plafond Rue Henri IV Nérac
Les Ateliers de février du Palier au Plafond Rue Henri IV Nérac jeudi 12 février 2026.
Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-20
2026-02-12 2026-02-13 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25
Emmanuelle Enfrin de l’atelier EllestManuelle propose divers ateliers créatifs durant tout le mois de février arts plastiques, linogravure, origamis, dessins mangas, broderie, dessin.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, à partir de 1 an. .
Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr
