Les Ateliers de février du Palier au Plafond Rue Henri IV Nérac

Les Ateliers de février du Palier au Plafond

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-13 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25

Emmanuelle Enfrin de l’atelier EllestManuelle propose divers ateliers créatifs durant tout le mois de février arts plastiques, linogravure, origamis, dessins mangas, broderie, dessin.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, à partir de 1 an. .

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr

