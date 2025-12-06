Les Ateliers de Gipon Ateliers arts plastiques Lieu-dit Gipon Bazas

Les Ateliers de Gipon Ateliers arts plastiques

Lieu-dit Gipon 1820 Route d'Auros Bazas Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2026-02-28

2025-12-06 2026-02-28 2026-06-13

Au programme des ateliers créatifs parent/enfant des ateliers de Gipon, atelier d’arts plastiques. Venez partagez un moment créatif avec votre enfant et repartez avec votre commune.

Samedi 06 décembre Diaporama de Noël (dessin, découpage, collage).

Samedi 28 février Dessin intuitif de monstres à l’encre.

Samedi 13 juin Cadeau surprise pour mon maître ou ma maîtresse.

A partir de 5 ans. .

+33 6 03 75 76 69

