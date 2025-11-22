Les Ateliers de Gipon Cours de dessin peinture Lieu-dit Gipon Bazas
Lieu-dit Gipon 1820 Route d’Auros Bazas Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Au programme des ateliers créatifs parents/enfants des Ateliers de Gipon. Venez assister à un cours de dessin avec votre enfant et réaliser chacun votre oeuvre.
Le thème de l’atelier La citrouille à la peinture acrylique.
A partir de 7 ans. .
Lieu-dit Gipon 1820 Route d’Auros Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 75 76 69
