Les Ateliers de Gipon Cours de dessin peinture Lieu-dit Gipon Bazas

Les Ateliers de Gipon Cours de dessin peinture

Lieu-dit Gipon 1820 Route d’Auros Bazas Gironde

Au programme des ateliers créatifs parents/enfants des Ateliers de Gipon. Venez assister à un cours de dessin avec votre enfant et réaliser chacun votre oeuvre.

Le thème de l’atelier La citrouille à la peinture acrylique.

A partir de 7 ans. .

