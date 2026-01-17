Les Ateliers de Gipon Tous au carnaval Lieu-dit Gipon Bazas

Les Ateliers de Gipon Tous au carnaval

Lieu-dit Gipon 1820 Route d’Auros Bazas Gironde

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Au programme des ateliers créatifs parents/enfants des Ateliers de Gipon. Venez partagez un moment créatif avec votre enfant et repartez avec votre oeuvre.

Programme enfants 4-7 ans (9h30-12h30)

Lundi 16 Février La tête de monstre

Mardi 17 Février Le clown multi-couleurs

Mercredi 18 Février Le lapin arlequin

Jeudi 19 et Vendredi 20 Février Masque géant de Monsieur Carnaval

Programme enfants et ados 8 ans et plus (14h-17h)

Lundi 16 Février L’arlequin

Mardi 17 Février Collage créatif sur photo

Mercredi 18 Février La danseuse à plumes à l’aquarelle

Jeudi 19 et Vendredi 20 Février Masque de carnaval en papier maché .

