Les Ateliers de Gipon Tous au carnaval Lieu-dit Gipon Bazas

Lieu-dit Gipon 1820 Route d’Auros Bazas Gironde
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-16
Au programme des ateliers créatifs parents/enfants des Ateliers de Gipon. Venez partagez un moment créatif avec votre enfant et repartez avec votre oeuvre.
Programme enfants 4-7 ans (9h30-12h30)
Lundi 16 Février La tête de monstre
Mardi 17 Février Le clown multi-couleurs
Mercredi 18 Février Le lapin arlequin
Jeudi 19 et Vendredi 20 Février Masque géant de Monsieur Carnaval
Programme enfants et ados 8 ans et plus (14h-17h)
Lundi 16 Février L’arlequin
Mardi 17 Février Collage créatif sur photo
Mercredi 18 Février La danseuse à plumes à l’aquarelle
Jeudi 19 et Vendredi 20 Février Masque de carnaval en papier maché .
Lieu-dit Gipon 1820 Route d'Auros Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 75 76 69
