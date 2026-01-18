LES ATELIERS DE LA CABANE PLIAGES ET PAPOTAGES

Prades-le-Lez Hérault

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Les ateliers de la cabane pliages et papotages

Les 25 février et 4 mars

de 14h à 16h

Rdv à l’entrée des expositions (rdc du château)

Des ateliers pour découvrir différentes techniques de livres pliés et faire d’un objet abîmé une création à emporter ou à laisser sur place pour décorer la cabanalire.

N’hésitez pas a ramener vos livres (à utiliser ou partager).

(modèle en illustration réalisé lors d’un atelier)

Tout public à partir de 7 ans sur inscription (ouverture des inscriptions 1 mois avant l’atelier)

Avec Elise Raynaud , animatrice environnement à la MDE

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

