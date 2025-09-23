Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Campus santé de Villejean Rennes

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Campus santé de Villejean Rennes mardi 23 septembre 2025.

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Campus santé de Villejean Rennes Mardi 23 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #9 : l’innovation en santé & bien-être

**Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #9 : l’innovation en santé & bien-être.**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

**16h45 – Accueil**

**17h – Quelles sont les particularités de l’innovation dans le domaine de la santé ? Nous y réfléchirons avec** :

**Laurent Le Portz**, directeur d’investissement à **Breizh Up**, avec lequel nous évoquerons le problème des coûts irrécupérables dans les projets innovants.

**Andrea Guerrero**, qui introduira Jinnov, le tiers-lieu d’expérimentation en santé numérique du **CHU de Rennes**.

**Charlotte Douard**, co-fondatrice d’**Oktoscience**, qui nous présentera son parcours et son entreprise.

**Charlotte Proudhon**, chercheuse, responsable de l’équipe **(E)MC à l’IRSET**, qui discutera de ses voies de recherche.

**Session d’idéation collective : Pourquoi s’injecter du liquide de vapotage ?**

**18h15 – Questions diverses et échanges**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

L’atelier se déroulera au 1er étage du bâtiment 02A sur le Campus Santé de l’Université de Rennes, à Villejean (une signalétique sera mise en place).

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

Site internet : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T18:30:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-la-fabrique-dinnovation-9-linnovation-en-sante-1662480125809?aff=oddtdtcreator

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine