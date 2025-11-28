Les Ateliers de la Fabrique d’innovation L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Rennes Mardi 16 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Session #12 : l’innovation dans l’Agri/Agro

**Les Ateliers de la Fabrique d’innovation – Session #12 : l’innovation dans l’Agri/Agro**

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

**PROGRAMME**

**16h45 – Accueil**

**17h – Nous travaillerons ensemble sur l’innovation en Agri/Agro avec :**

– **Xavier L’Hostis**, responsable innovation d’**Adventiel**, qui évoquera la chaîne de valeur de ce secteur.

– **Patricia Besnard**, chief innovation officer de **Human Ocean**, qui analysera deux moteurs différents de l’innovation dans les entreprises.

– **Véronique Chable**, ingénieure de recherche à l’**INRAE** et lauréate des Trophées Valorisation 2025, qui reviendra sur la démarche d’innovation participative de ses travaux.

– **Pascal Peu**, ingénieur de recherche à l’**INRAE**, qui nous présentera ses projets innovants.

**17h40 – Session d’idéation collective : Quelles idées tirer des échecs autour de nous ?**

**18h15 – Questions diverses et échanges**

**INFORMATIONS PRATIQUES**

– L’événement est gratuit mais l’inscription est nécesssaire.

– L’atelier se déroulera dans la salle des présentations (bâtiment 11) de L’Institut Agro Rennes-Angers, 65 rue de Saint-Bireuc, Rennes. Deux parkings sont à disposition pour se garer.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

**Contact :** [**campusinnovation@univ-rennes.fr**](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

**Site web :** [**campus-innovation.univ-rennes.fr**](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

